Segunda-feira, 22 de junho de 2020, atualizada às 15h57

Settra reforça circulação de 13 linhas de ônibus a partir desta segunda-feira



Da redação



A partir desta segunda-feira, 22 de junho, a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) reforçou o número de ônibus e/ou de viagens realizadas ao longo do dia de 13 linhas diferentes, em Juiz de Fora. O mudança ocorreu devido o aumento, nos últimos dias, na demanda de passageiros do transporte coletivo urbano.



A Secretaria informa que a iniciativa visa atender melhor os usuários, e afirma que segue monitorando as linhas de ônibus, através do seu sistema de bilhetagem eletrônica e por meio de pesquisas na rua, realizadas pelos agentes de transporte e trânsito.



Com a mudança nos quadros, o sistema volta a ter três horários distintos, sendo um para dias úteis, outro para sábados e o terceiro, para domingos e feriados. Todos os horários estão disponíveis no site da PJF, através do link pjf.mg.gov.br/onibus/itinerario, e em tempo real, no aplicativo CITTAMOBI.



Linhas que receberão reforço:



118 - Parque Independência/Cidade Nova/Vale Verde

133 - Bandeirantes/Ipiranga/Arco-Íris

135 - Parque Guarani/Sagrado Coração de Jesus

302 - Floresta

440 - Santo Antônio

432 - São Benedito

520 - Aeroporto

532 - São Pedro/Caiçaras

534 - Santos Dumont

610 - Amazônia

717 - Benfica

739 - Nova Era

733 - Santa Cruz





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.