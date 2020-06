Terça-feira, 23 de junho de 2020, atualizada às 16h31

Banco da Rua Getúlio Vargas é fechado depois de funcionária testar positivo para covid-19

Da redação



Mais uma agência bancária em Juiz de Fora foi fechada nesta terça-feira, 23 de junho, depois que uma das funcionárias testou positivo para Covid-19. Desta vez, o caso ocorreu na agência da Avenida Getúlio Vargas do Bradesco. Há uma semana outro banco foi fechado no Calçadão da Rua Halfeld depois que foi confirmado que uma das bancárias estava contaminada com o novo coronavírus.



De acordo com o diretor do Sindicato dos Bancários de Juiz de Fora (Sitraf-JF), Watoira Antônio de Oliveira, o sindicato fechou a agência e solicitou que o exame seja feito em todos os funcionários, que deverão permanecer em quarentena por 14 dias. Segundo ele, a agência somente poderá ser reaberta após a realização da sanitização, que pode ocorrer entre 48 horas a 7 dias, reabrindo com outra equipe de trabalhadores.



"É importante destacar que a trabalhadora estava assintomática e realizou o exame por conta própria, por motivos particulares. Este caso do Bradesco demonstra a necessidade de realizar o teste mesmo não havendo sintomas da doença, uma vez que a pessoa se torna um vetor da Covid-19, podendo transmitir o vírus para outras pessoas", destacou o diretor. Ele recorda que o mesmo fato já ocorreu em uma agência da Caixa no início de junho, quando outra bancária que também estava assintomática, realizou o teste com recursos próprios.



O sindicato informa ainda que, por esse motivo, vem cobrando da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), em mesa de negociação nacional, a testagem de toda a categoria para monitorar o contágio entre os bancários.





