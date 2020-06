Terça-feira, 23 de junho de 2020, atualizada às 9h34

Corpo de Bombeiros atende ocorrência de incêndio no Grajaú

Da redação



O Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência de incêndio na noite dessa segunda-feira, 22 de junho, no Bairro Grajaú, em Juiz de Fora. Segundo informações da assessoria da corporação, "as chamas atingiram o terraço da residência, situada na Rua Belizário de Castro, onde havia vários materiais, como roupas, brinquedos e alguns eletrodomésticos".

O incêndio não afetou o primeiro piso da casa. Duas guarnições de bombeiros, com um total de 6 militares, atuaram no local, extinguindo o incêndio rapidamente. Não houve vítimas no incêndio, mas, por precaução, uma equipe do SAMU foi acionada e atendeu uma idosa de 73 anos, moradora da residência, que foi liberada após a avaliação dos socorristas.



