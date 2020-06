PC prende suspeito de homicídios em Cabo Frio



23/06/2020

Um suspeito de cometer homicídio em Juiz de Fora foi capturado nesta segunda-feira, 22 de junho, na cidade de Cabo Frio (RJ) durante diligências realizadas por policiais civis de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Segundo a assessoria da Polícia Civil, "ele encontrava-se foragido da Justiça de Minas Gerais e, em seu desfavor, havia um mandado de prisão em aberto por homicídio, expedido pelo Tribunal do Júri em Juiz de Fora. Além disso, também havia um mandado de prisão por sentença condenatória da Vara de Execuções Penais".

Conforme o delegado regional de Juiz de Fora, Armando Avolio Neto, foi mais uma operação bem-sucedida da PC de Juiz de Fora. Conseguimos localizar o foragido, comprovando que a polícia não tem divisa. A PC está trabalhando para manter a paz social na cidade".

Segundo o delegado Rodrigo Rolli, o setor de inteligência junto com os policiais do Rio de Janeiro efetuaram o cumprimento de dois mandatos de prisão em desfavor do suspeito. "O crime está atrelado a um homicídio que ocorreu em maio de 2018, em que vitimou um criança e um tentado. O autor junto com outro homem que já está preso efetuaram os disparos que atingiu a criança. Estamos em uma nova etapa da Delegacia de Homicídios buscando autores que se encontram foragidos em outros estados".



