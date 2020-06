Quarta-feira, 24 de junho de 2020, atualizada às 18h11

Mirante da BR-040 é parcialmente interditado

Da redação



A partir do próximo sábado, 27 de junho, o Mirante da BR-040 será parcialmente interditado, com acesso apenas ao restaurante. A decisão foi tomada em reunião realizada nesta quarta-feira, 24, na sede da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



Participaram da reunião representantes das secretarias municipais de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur), Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agropecuária (Sedeta), Transporte e Trânsito (Settra), Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), através da Guarda Municipal, Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora-Rio de Janeiro (Concer) e Cervejaria Escola Mirante e a participação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



A medida está amparada na Lei Federal 13.979, de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus”, e no plano “Minas Consciente”, do Governo do estado, que classifica “atividades de recreação e lazer” e “ligadas ao patrimônio cultural e ambiental” na “onda roxa”. Ao mesmo tempo, é autorizado o funcionamento do restaurante sediado no espaço, classificado na “onda verde”, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos.



Já no próximo final de semana haverá ação articulada entre as diversas forças de segurança e fiscalização – Semaur, Guarda Municipal, Settra e PRF – a fim de coibir e informar sobre os novos procedimentos adotados, enquanto persistir o atual quadro da pandemia.



Nas últimas semanas já havia sido estabelecido o fechamento do local, diariamente, das 22h às 6h. O estacionamento também teve o número de vagas limitado, e agora, continuará funcionando dentro dos novos limites estabelecidos, de, aproximadamente, 40 vagas.









Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.