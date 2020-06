Quarta-feira, 24 de junho de 2020, atualizada às 16h46

Operário morre preso na máquina em indústria de papel de Juiz de Fora



Da redação



Um homem, de 67 anos, morreu nesta quarta-feira, 24 de junho, após ficar preso entre rolos de prensagem do maquinário de secagem de papel, na Região Norte de Juiz de Fora. O acidente de trabalho foi registrado, por volta de 10h30, numa indústria de embalagens de papel de papelão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate no bairro Distrito Industrial, mas quando chegaram no local, encontraram a vítima já sem sinais vitais.



Uma equipe do Serviço de Atendimento de Urgência Móvel (SAMU) esteve no local e constatou o óbito. A perícia da Polícia Civil também foi acionada e liberou o corpo que foi retirado e entregue à funerária contratada pela empresa. A causa do acidente será investigada.

A ACESSA.com tentou contato com a empresa, mas não obteve retorno até o momento.





