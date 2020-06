Quinta-feira, 25 de junho de 2020, atualizada às 17h45

Settra interdita ruas para realização de obras nesta sexta-feira



Da redação



A Secretaria de Transporte e Trânsito (Settra) interditará nesta sexta-feira, 26 de junho, das 8h às 14h, a Rua Doutor Hameleto Fellet, entre as ruas Engenheiro José Carlos Morais Sarmento e Nelson Gomes de Carvalho. A interdição acontecerá por conta de obras de reparos na via.



O transporte coletivo também terá alterações. O itinerário da Linha 526, sentido Cascatinha/Vale do Ipê, será o seguinte: Avenida Barão do Rio Branco, Rua Silva Jardim, Avenida Francisco Bernardino, Rua Barão de Cataguases, Avenida dos Andradas, Rua Prof. Violeta dos Santos, Avenida Vereador Laudelino Schetino e ruas Benjamin Guimarães, Antônio Fellet, Trieste Trintei, Nelson Gomes de Carvalho, Doutor Hameleto Fellet, Antônio Fellet e Jacob Lawall, do número 136 até ao ponto final.





