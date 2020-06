Sexta-feira, 26 de junho de 2020, atualizada às 17h20

Mirante da BR-040 recebe Operação Presença durante o final de semana

Da redação



Fiscais de posturas, guardas municipais e agentes de trânsito, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), realizarão “Operação Presença” no Mirante da BR-040 neste sábado, 27 de junho, e domingo, 28. O objetivo é coibir aglomerações de pessoas no local, já que o ponto turístico foi interditado. Somente será permitido o acesso ao restaurante local, sem circulação de pessoas pela área externa. No último final de semana, segundo a PRF, foram autuados mais de 40 veículos por estacionamento irregular no espaço e nas margens da rodovia.



A medida de interdição está amparada na Lei Federal 13.979, de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional, decorrente do coronavírus”, e no plano “Minas Consciente”, do Governo do estado, que classifica “atividades de recreação e lazer” e “ligadas ao patrimônio cultural e ambiental” na “onda roxa”. O funcionamento do restaurante sediado no espaço, classificado na “onda verde”, é autorizado, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos.



A decisão foi tomada em reunião do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus, na última quarta-feira, 24, na sede da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF).



Operação noturna



Também será realizada neste final de semana as operações especiais noturnas, para coibir a abertura de estabelecimentos que estiverem descumprindo o Decreto Municipal 13.975. A ação foi retomada na noite de quinta-feira, 25, com 32 locais vistoriados em diversas regiões da cidade.



No último final de semana, entre os dias 18 e 21 de junho, fiscais de posturas visitaram mais de cem locais. Destes, 25 foram notificados em diversas regiões da cidade e dois bares interditados no Bairro Benfica.



Denúncias de bares ou estabelecimentos comerciais funcionando em desconformidade com o decreto municipal podem ser realizadas por meio do telefone 153, da Guarda Municipal, com funcionamento 24 horas, ou pelo 3690-7507, de segunda a sexta-feira, de 8h às 12h e de 14h às 18h.





