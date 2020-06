Sexta-feira, 26 de junho de 2020, atualizada às 15h46

Polícia Civil conclui inquérito sobre mortes de idosos por Covid-19 em casa de repouso

Da redação



A Polícia Civil concluiu inquérito policial que apurou sete óbitos de idosos que estavam morando em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), em Juiz de Fora. As mortes ocorreram no mês de maio, em virtude do novo coronavírus (Covid-19). A Administração do local e um cuidador foram indiciados pela prática da infração de negligência na modalidade culposa, realizada sem intenção.



Conforme informações do titular do Núcleo de Atendimento ao Idoso, Rodrigo Massaud, a Polícia Civil instaurou inquérito policial para apurar a possível existência de imprudência, imperícia ou negligência por parte da casa de repouso. “Em um primeiro momento, constatamos que o local goza de boa reputação e tem todas as autorizações legais para funcionamento”, disse, complementando que, posteriormente, foi verificado que havia um cuidador que, além de exercer suas funções na instituição, atuava em um hospital de referência para tratamento da doença.



Segundo a autoridade policial, esse fato de admitir no local um profissional que estava trabalhando em um centro de referência para tratamento da Covid-19 teria demonstrado uma conduta negligente. “Razão pela qual entendemos que houve uma responsabilidade criminal pela Administração do centro geriátrico. Por outro lado, entendemos que o cuidador, a partir da Covid-19, deveria ter se afastado das suas atividades, porque seria um potencial risco aos idosos”, concluiu.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.