Dois bares e uma quadra de esportes são interditados na Zona Norte



Um bar no bairro Benfica, na Rua Martins Barbosa, foi fechado pelos fiscais de posturas da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) no último sábado, 27, pela manhã, e outro no domingo à tarde, no Francisco Bernardino, na Avenida Juscelino Kubitschek. Ambos funcionavam irregularmente, por serem atividades não permitidas pelo Decreto Municipal 13.975.

No primeiro caso, o estabelecimento mantinha a porta entreaberta, mas autorizando os clientes a entrarem para consumo no local, o que foi constatado durante ação do comboio “Da Vida, Pela Vida”, integrado também pela Guarda Municipal e agentes da Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra).



O segundo foi interditado durante operação especial noturna, que também passou a ser executada mais cedo no sábado e domingo, e que tem como foco principalmente bares.



Somente entre os dias 25 e 28, quinta-feira a domingo, foram 92 estabelecimentos vistoriados, sendo 21 notificados por irregularidades. Com as ações do último final de semana, a Semaur já totaliza 18 interdições realizadas desde o início da pandemia na cidade, todas de estabelecimentos não contemplados no decreto municipal ou na “onda verde” do plano “Minas Consciente”, do Governo de Minas, ao qual o Município aderiu devido à pandemia do coronavírus.



Fiscais notificam quadra de esportes



Também no sábado, 27, uma quadra de areia particular, na Rua Guararapes, foi encontrada em funcionamento. Fiscais de posturas e guardas municipais da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) encontraram várias pessoas sem máscaras, jogando bola, e outras consumindo bebidas alcoólicas, comercializada pelo bar do próprio estabelecimento. O proprietário foi notificado sobre a proibição das atividades ali verificadas. O espaço deve permanecer fechado enquanto vigorar o decreto de enfrentamento à situação de emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus na cidade.



Benfica tem sido alvo permanente das ações do comboio. Das 34 visitas realizadas em toda a cidade ata, cinco aconteceram na localidade. A definição dos pontos de atuação segue levantamento dos locais com maior índice de denúncias de desrespeito às regras de isolamento social e de funcionamento do comércio apuradas pela central da Guarda Municipal, através do telefone 153, e da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur), pelo 3690-7507.



A Semaur explica que o objetivo da ação é aproximar os serviços da Prefeitura da população, alertando para os riscos de contágio pelo coronavírus em locais com alta concentração de pessoas, como é o caso do centro de Benfica, devido à atração gerada pelo seu comércio. Na última semana, o bairro apareceu, pela primeira vez, na lista de regiões com registro de casos da doença em Juiz de Fora.





