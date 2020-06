Segunda-feira, 29 de junho de 2020, atualizada às 11h20

Dupla é presa após roubar R$ 10 de rede de fast-food no Centro de Juiz de Fora

Da redação



Dois homens, de 41 e 43 anos, foram presos na manha deste domingo, 28 de junho, após roubarem R$ 10 de um funcionário do MC Donald's, na Avenida Batista de Oliveira, no Centro de Juiz de Fora. De acordo com o Boletim de Ocorrências da Polícia Militar (PM), um dos indivíduos entrou na loja simulando estar armado e mandou que a funcionária abrisse o caixa. Ela informou que ele estava fechado e o homem puxou os R$ 10 que estava em sua mão. Neste momento, um outro colaborador se aproximou e o bandido ficou nervoso e lhe deu um soco, fugindo na companhia de outro suspeito. Após o rastreamento eles foram localizados e presos em flagrante.





