Motorista perde controle e tomba com caminhão baú no córrego do bairro Ipiranga



A vítima foi levada para a UPA Norte com ferimentos leves



29/06/2020

Um caminhão baú de um supermercado de Juiz de Fora tombou no córrego do bairro Ipiranga, na manhã desta segunda-feira, 29 de junho. O motorista, de 52 anos, conduzia o veículo pela Rua Doutor Costa Reis, quando, por volta das 11h40, perdeu o controle do caminhão e caiu no local.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o condutor que estaria preso dentro do veículo. Segundo informações da corporação, duas viaturas deslocaram até o endereço, mas depararam-se com a vítima já fora do caminhão. Ela foi retirada por populares.



A vítima estava confusa e com um corte na nuca, devido a uma pancada, e foi atendida por uma equipe de enfermagem do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que encaminhou o motorista para a UPA Norte. Ele teve lesões leves.



Os bombeiros alertam à população para que não socorra uma vítima de acidente automobilístico e aguarde a chegada da equipe. O atendimento inadequado pode agravar as lesões da vítima, além dos riscos à saúde da pessoa que tenta ajudar, já que não possui treinamento para executar o resgate.

