Segunda-feira, 29 de junho de 2020, atualizada às 17h08

Polícia Civil apreende veículo clonado em Juiz de Fora

Da redação



Na manhã desta segunda-feira, 29 de junho, a Polícia Civil localizou mais um veículo de luxo clonado em Juiz de Fora. O automóvel, um Corolla, foi encontrado na Zona Leste, após denúncias anônimas. Durante a ação, policiais civis da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, com o apoio da 3ª Delegacia, apreenderam um adolescente de 17 anos. Na residência dele, também foram localizadas drogas e balanças.



De acordo com o delegado Carlos Eduardo Santos Rodrigues, a ação foi possível, após apurações. “Os policiais civis receberam denúncias de que um automóvel, pertencente a um menor do bairro Linhares, seria clonado, mas que o veículo não estava sendo visto mais no local e que poderia ter sido vendido. Então, os policiais iniciaram os trabalhos investigativos e verificaram que o adolescente teve o automóvel apreendido em uma ocorrência em 16 de abril e teria apresentado documentação de que o veículo seria alugado. Posteriormente, a equipe compareceu até o pátio onde o carro estava apreendido e, após minuciosa vistoria, constatou a clonagem”, explicou.



Foi lavrado procedimento do Estatuto da Criança e do Adolescente em desfavor do adolescente pela prática de ato infracional análogo aos crimes de adulteração de sinal identificador, uso de documento falso e receptação. O expediente foi encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.



O delegado ressaltou, ainda, que a PCMG, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos, está sempre atenta às denúncias. A autoridade policial informou que as informações podem ser prestadas por meio do número 181 (Disque Denúncia Unificado) ou diretamente na unidade policial.





