Terça-feira, 30 de junho de 2020, atualizada às 16h10

PRF apreende cachaça em JF que será transformada em álcool gel

Uma carga de cachaça foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), no final da tarde de segunda-feira, 29 de junho, em Juiz de Fora. As bebidas foram apreendidas no km 115 da BR 267, quando foi abordado um Ford Fiesta Sedan com placas de Petrópolis-RJ, conduzido por um idoso de 62 anos.



No interior do veículo eram transportados diversos vasilhames contendo cachaça de fabricação artesanal sem qualquer tipo de identificação, registro, inspeção, rótulo ou documentação fiscal, contrariando a legislação que exige registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (Mapa) para esse tipo de mercadoria.



Segundo o condutor do veículo, que alegou ter adotado um trajeto em que pudesse desviar dos postos de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, a quantidade de cachaça transportada era de 330 litros, que teriam sido adquiridos em um alambique em Visconde do Rio Branco pelo valor de R$ 580,00 e seria revendida em Petrópolis (RJ).



Conforme informações da PRF, os órgãos responsáveis foram acionados e foi dado encaminhamento da ocorrência para a Vigilância Sanitária de Juiz de Fora, para adoção das medidas administrativas pertinentes.



Com a impossibilidade de descarte dos produtos em aterro sanitário, a PRF encaminhou a mercadoria para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, para que a cachaça seja transformada em álcool gel que será doado para hospitais.





