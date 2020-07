Quarta-feira, 1 de julho de 2020, atualizada às 10h10

Adolescente morre depois de ficar presa em carro que caiu no Rio Paraibuna

Da redação



Um veículo Polo ocupado por cinco pessoas caiu no Rio Paraibuna na noite de terça-feira, 30 de junho, em frente à sede do Demlurb, na Avenida Francisco Valadares, bairro Vila Ideal. Uma adolescente, de 17 anos, ficou presa dentro do veículo, que afundou nas águas do rio. Ela chegou a ser resgatada pelos Bombeiros, mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar.



Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), quatro passageiros conseguiram sair, menos a garota. Os bombeiros iniciaram as buscas com uma técnica chamada “pistão”, onde o resgatista efetua mergulhos sucessivos sem o cilindro de ar comprimido. No entanto, devido às dificuldades impostas pela correnteza e pela turbidez da água foi necessária a utilização do equipamento de mergulho completo para a localização da vítima.



Após várias tentativas, a vítima foi encontrada e retirada do interior do veículo, sendo entregue à equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que encaminhou a vítima para o Hospital de Pronto Socorro (HPS). Cinco militares tiveram contato com as águas poluídas do Rio e também foram levados ao HPS para procedimentos protocolares de descontaminação.



Conforme o boletim da PM, durante o resgate houve aglomeração de pessoas no local e muitas estavam exaltadas. Por isso, não foi possível identificar quem conduziu o veículo e quem eram os outros ocupantes.



O carro ficou submerso no rio. O serviço de guincho foi acionado, mas alegou que não tinha como retirar o veículo no momento.





