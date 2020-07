Quarta-feira, 1 de julho de 2020, atualizada às 09h29

Funcionário morre ao ser atingido por plataforma dentro da fábrica de automóveis em JF



Da redação



Um homem, de 57 anos, morreu depois de ser atingido por uma plataforma dentro da fábrica de automóveis Mercedes-Benz, na madrugada de terça-feira, 30 de junho, no bairro Barreira do Triunfo. A Polícia Militar (PM) foi acionada para registrar a ocorrência no local.



O representante legal, 47 anos, contou aos policiais que houve um acidente no setor de qualidade de funilaria, pavilhão 3P07, envolvendo a vítima e outros dois funcionários, de 28 e 50 anos. O grupo realizava manutenção corretiva na plataforma que, por motivos desconhecidos, acabou caindo sobre dois deles. Um deles conseguiu escapar, mas o outro, 57, ficou debaixo da estrutura.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o socorro do funcionário que foi levado para a UPA Norte, mas durante o deslocamento para a unidade a vítima veio a óbito. Logo depois, a funerária removeu o corpo da unidade hospitalar.



A perícia da Polícia Civil esteve no endereço para fazer os levantamentos necessários.





