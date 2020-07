Quarta-feira, 1 de julho de 2020, atualizada às 11h55

Homem é preso com mais de 140 Kg de drogas em Juiz de Fora

Da redação



Nesta quarta-feira, 1° de julho, a Polícia Civil deflagrou a operação Barrilete Cósmico, com a finalidade de desarticular um grupo criminoso que seria responsável por abastecer com drogas a cidade de Muriaé. A ação resultou na prisão em flagrante de um homem de 39 anos, suspeito de tráfico de drogas, na BR-040, em Juiz de Fora. No porta-malas do veículo conduzido pelo investigado, morador de Muriaé, também foram apreendidos mais de 140 quilos de drogas, entre tabletes de maconha e porções embaladas a vácuo de haxixe.



As diligências foram realizadas por policiais civis que atuam na Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e na Agência de Inteligência da 4ª Delegacia Regional de Muriaé (AIP). Conforme informações do titular da DRE e coordenador da AIP, delegado Tayrony Espíndola, as investigações iniciaram há três meses. “Os investigadores apuraram que o suspeito alimentava um vasto e variado mercado de drogas em Muriaé, bem como grupos criminosos, inclusive, rivais”, explicou.



Segundo a autoridade policial, o homem teria atuado como “freelancer”. “Os levantamentos mostraram que o suspeito buscava as drogas em outros estados e distribuía o material em Muriaé, servindo, inclusive, a traficantes rivais, atuando como verdadeiro mercenário e freelancer”, contou, complementando que, estima-se que essa apreensão tenha causado um prejuízo ao tráfico de drogas no valor de R$ 100 mil.



O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Plantão, da 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora, onde foi autuado por tráfico de drogas.



Durante coletiva de imprensa, o Chefe do 4º Departamento, delegado-Geral Gustavo Adélio Lara Ferreira, destacou a importância do trabalho de investigação realizado pela Delegacia Regional de Muriaé, parabenizando o delegado Regional Alessandro Amaro da Matta; o delegado responsável pelas investigações, Tayrony Espíndola; bem como todos os policiais civis que participaram da ação. “Nossa Polícia está trabalhando, diuturnamente, sem hora e sem fronteiras”, finalizou.



Operação Barrilete Cósmico



O nome da operação faz alusão a um dos apelidos dados pela imprensa internacional ao jogador de futebol Diego Armando Maradona.

