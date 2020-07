Quinta-feira, 2 de julho de 2020, atualizada às 18h03

Polícia Civil deflagra ação de combate ao tráfico de drogas na Zona Sul de Juiz de Fora

Da redação



Na quarta-feira, 2 de julho, a Polícia Civil realizou uma ação para combater o tráfico de drogas na Zona Sul de Juiz de Fora. Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, realizado após investigações feitas por policiais civis da Delegacia Especializada Antidrogas, foram apreendidos 154 pedras de crack, cinco buchas de maconha, um papelote de cocaína, balança de precisão, dinheiro, entre outros objetos. Um homem e uma mulher foram presos por tráfico, no Bairro São Mateus.



De acordo com o delegado Rafael Gomes, as drogas foram encontradas em um local que teria forte esquema de segurança. “É conhecido como boca de fumo. Tudo estava sendo monitorado para dificultar a ação policial, inclusive, no interior do imóvel, havia uma televisão com imagens de monitoramento. Além disso, no portão principal, reforçado, havia uma campainha para que os usuários pudessem pedir as drogas. Depois dele, também nos deparamos com outro portão, para dificultar o acesso”, contou.



Segundo a autoridade policial, durante as buscas, foi localizado um guarda-roupa que tinha um fundo falso. “Nesse local, estavam escondidos vários objetos, entre eles, facas, cano e outros”, explicou, complementando que, na ocasião, uma mulher foi presa. Dois indivíduos que se encontravam no imóvel empreenderam fuga pelos fundos, mas um deles também foi localizado. “As diligências prosseguem”, concluiu.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.