Sexta-feira, 3 de julho de 2020, atualizada às 09h57

Settra reforça mais linhas de ônibus a partir de segunda-feira

Da redação



A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) vai ampliar o número de veículos ou viagens de algumas linhas a partir de segunda-feira, 6 de julho, em Juiz de Fora. A pasta informa que segue analisando todos os dias o movimento das linhas de ônibus. Assim, diante da constatação de aumento na demanda de passageiros do transporte coletivo urbano (TCU), algumas regiões terão ampliação da frota.



A iniciativa visa atender melhor os usuários. O monitoramento das linhas de ônibus é feito pela Settra, através do sistema de bilhetagem eletrônica e de pesquisas na rua, realizadas pelos agentes de transporte e trânsito.



Com a mudança que já havia sido feita no último dia 22, o sistema voltou a ter três horários distintos, um para dias úteis, outro para sábados e o terceiro para domingos e feriados. Os novos horários estarão disponíveis no site da PJF a partir de sábado, 4, através do link, e em tempo real no aplicativo CITTAMOBI.



Linhas com alteração



103: inclusão de um carro, rodando o dia todo

104: carro extra, que só rodava no horário de pico, passa a ser fixo, rodando o dia todo

106, 405 e 608: inclusão de um carro extra, rodando somente no horário de pico, de 5h às 9h e de 17h às 21h





