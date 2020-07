Segunda-feira, 6 de julho de 2020, atualizada às 18h24

Azul volta a voar em Juiz de Fora e Governador Valadares a partir de agosto



Da redação



A Azul amplia a oferta de voos em Minas Gerais a partir de agosto e, com isso, as cidades de Governador Valadares e Juiz de Fora voltarão a receber aeronaves da companhia. As passagens para os destinos já estão disponíveis em todos os canais oficiais da Azul.



Em Governador Valadares, a retomada das operações acontece no dia 3 de agosto, com ligações diretas para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, de segunda à sexta-feira. Já Juiz de Fora terá um voo diário para Viracopos, em Campinas, a partir de 17 de agosto. Essas operações serão cumpridas com aeronaves modelo ATR 72-600 com capacidade para 70 clientes.



Todos os novos voos da malha de agosto seguirão os protocolos e medidas de higiene estabelecidos pela Azul desde o início da pandemia.



Limpeza reforçada



Desde o início da pandemia, a Azul reforçou a limpeza de suas aeronaves a cada voo e à noite, seguindo os protocolos sugeridos pela IATA. Kits com luvas, álcool em gel e lenço umedecido abastecem os aviões a cada novo voo. A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina o vírus da COVID-19 em 99,99% dos casos. Com o produto e a limpeza dupla nos assentos, mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de segurança, janela, paredes e compartimentos superiores, a Azul vem atendendo todas as normas de procedimento de limpeza e desinfecção sugeridas pela Anvisa.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.