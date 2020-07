Segunda-feira, 6 de julho de 2020, atualizada às 06h58

Homem ameaça namorado de ex e é preso por porte ilegal de arma de fogo no Marumbi



Da redação



Um homem, de 40 anos, foi preso por porte ilegal de arma de fogo e ameaça na tarde do último domingo, 5 de julho, em Juiz de Fora.



Uma mulher, 27 anos, acionou a Polícia Militar (PM) e informou que seu ex-namorado foi até sua casa, onde agrediu o seu atual companheiro, 48, por não aceitar o término do relacionamento. A vítima disse ainda que o suspeito chegou em seu endereço em um carro Ford Fusion.



A polícia realizou os rastreamentos e abordou o homem, mas não localizou nada de ilegal com o envolvido. Logo depois, o suspeito permitiu a entrada da equipe em sua casa, no bairro Marumbi, onde foi encontrado o revólver calibre 32 carregado com uma munição.



Ele foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.





