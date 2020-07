Terça-feira, 7 de julho de 2020, atualizada às 09h45

Homem é detido ao tentar roubar R$ 1 mil de mulher no bairro Vitorino Braga



Da redação



Um homem, de 33 anos, foi preso depois de tentar roubar R$ 1 mil de uma mulher, 25, na noite de segunda-feira, 6 de julho, em Juiz de Fora. O bandido foi detido por uma testemunha, que conseguiu imobilizá-lo até a os policiais militares chegarem no endereço, no bairro Vitorino Braga.



A vítima contou aos policiais que estava no ponto de ônibus, quando observou o suspeito andando em sua direção. Logo depois, o assaltante simulou estar armado e anunciou o roubo, mandando que ela passasse tudo o que tinha. Ele puxou a bolsa da mulher violentamente e no embate, lesionou a mão direita da vítima e conseguiu roubar um pacote com R$ 1 mil.



Segundo informações do boletim da PM, o ladrão tentou fugir, mas outro pedestre percebeu a situação e conseguiu contê-lo e levou o homem para dentro de sua casa, onde os policiais o encontraram deitado no chão.



O dinheiro foi recuperado. A PM prendeu o suspeito que foi levado para a Delegacia de Plantão.





Comentários

