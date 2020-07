Terça-feira, 7 de julho de 2020, atualizada às 16h57

Previsão é de tempo encoberto com chuvas fracas a partir de quinta-feira



Da redação



A previsão para esta quarta-feira, 8 de julho, é de céu parcialmente nublado a nublado com nevoeiro isolado pela manhã, em Juiz de Fora. As temperaturas vão variar entre 14°C e 26°C, conforme o meteorologista Cléber de Souza, do 5° Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Já na quinta, 9, um frente fria deve se aproximar do litoral Sudeste, causando acúmulo de nebulosidade sobre a Zona da Mata mineira. "Na quinta e sexta deve ocorrer chuvas fracas e a temperatura máxima deve cair ligeiramente", explica o meteorologista, lembrando que neste período do ano, toda vez que uma frente se aproxima da região, ela vem acompanhada, logo depois, de uma massa de ar polar que causa queda nos termômetros. Por isso, a mínima deve também deve cair a partir de sexta, 10, e chegar a 10°C, na cidade.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.