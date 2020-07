Terça-feira, 7 de julho de 2020, atualizada às 11h05

Serviço na rede de água pode afetar abastecimento no Bom Pastor e região na quarta-feira



Da redação



Nesta quarta-feira, 8 de julho, a Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realizará a interligação da rede de água da Rua José Esteves de Oliveira, no Bairro Bom Pastor, com o sistema da empresa. Para execução do serviço, a Companhia informa que será necessário interromper o fornecimento de água local de 7h30 às 14h, o que poderá causar desabastecimento nas seguintes regiões: Bom Pastor, Cidade Jardim, Vila Olavo Costa, Guaruá e Jardim Europa.



Para evitar desabastecimento, a Cesama pede aos moradores dessas comunidades que economizem água durante realização do serviço. A previsão é de que o sistema seja regularizado até a madrugada de quinta-feira, 9.





Comentários

