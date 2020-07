Quarta-feira, 8 de julho de 2020, atualizada às 11h19

Polícia Civil elucida dois homicídios consumados em Juiz de Fora

Da redação



A Polícia Civil elucidou dois homicídios consumados, ocorridos nos meses de fevereiro e de abril deste ano, no município de Juiz de Fora. Investigações realizadas pela Delegacia Especializada de Homicídios indicaram a autoria e a motivação relacionadas a esses casos. Dois suspeitos já se encontram presos, permanecendo à disposição da Justiça.



De acordo com informações do delegado Rodrigo Rolli, foi cumprido mandado de prisão preventiva em desfavor de um jovem de 18 anos, suspeito de ter cometido o homicídio que vitimou um homem de 34 anos. O crime foi praticado no dia 22 de abril, no bairro São Pedro. Na ocasião, a vítima foi surpreendida pelo investigado, que estava em uma bicicleta e teria efetuado os disparos de arma de fogo. A motivação estaria ligada à disputa por ponto de tráfico na região da Cidade Alta.



Além disso, a autoridade policial explicou que também está preso um rapaz de 26 anos, suspeito de participação no crime que vitimou um jovem de 15 anos,ocorrido no dia 10 de fevereiro, no bairro Vila Olavo Costa. Investigações apontaram que ele teria pilotado a motocicleta utilizada no dia em que os fatos ocorreram. “O autor que teria efetuado os disparos de arma de fogo se encontra foragido”, disse.



Conforme apurações, os dois investigados teriam se conhecido no sistema prisional. “Eles estavam em saída temporária e acabaram por executar a vítima”, explicou, informando que o homicídio teria acontecido em virtude de disputas relacionadas ao tráfico ilícito de drogas na região.





