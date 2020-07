Sexta-feira, 10 de julho de 2020, atualizada às 16h21

Comunidades celebram Nossa Senhora do Carmo



Da redação



No dia 16 de julho, fiéis celebram o Dia de Nossa Senhora do Carmo. Essa devoção está ligada à ordem religiosa católica chamada Ordem do Carmo, inspirada na visão do profeta Elias no Monte Carmelo. É também um apelo à vida interior.



No século XIII, um dos superiores gerais da ordem foi São Simão Stock, homem de fé e grande devoto de Nossa Senhora. Ele pediu a ela um sinal de sua proteção que fosse visível também para os seus adversários e Maria deu a ele o escapulário. “Quem usa o escapulário - disse Pio XII - faz profissão de pertencer à Nossa Senhora”.



Na Arquidiocese de Juiz de Fora, programações especiais em memória deste título Mariano tiveram início na última terça-feira, 7, todas on-line. Confira a lista de atividades:



Catedral Metropolitana – Centro



Até 15 de julho – Novena

12h e 18h – De segunda a sábado

10h – No domingo



Dia 16 de julho – Quinta-feira – Dia de Nossa Senhora do Carmo

12h e 18h – Missas festivas



*As transmissões acontecem no Facebook e YouTube da WebTV “A Voz Católica” e pela Rádio Catedral 102,3 FM.



Colégio Nossa Senhora do Carmo – Bairro Santa Helena



Até 15 de julho – Novena

19h – Novena



Dia 16 de julho – Quinta-feira – Dia de Nossa Senhora do Carmo

19h – Missa



*As transmissões acontecem no Facebook da Congregação das Irmãs Carmelitas.



Paróquia Cristo Rei – Jardim do Sol



Até 15 de julho – Novena

9h – Novena



Dia 16 de julho – Quinta-feira – Dia de Nossa Senhora do Carmo

9h – Missa Festiva



*As transmissões acontecem no Facebook, Instagram e YouTube da paróquia.



Paróquia São Pio X – Ipiranga



Dia 13 de julho – Segunda-feira

18h30 – Ofício a Nossa Senhora do Carmo

19h – Missa da esperança com Nossa Senhora do Carmo



14 de julho – Terça-feira

18h30 – Ofício a Nossa Senhora do Carmo

19h – Missa Sertaneja



15 de julho – Quarta-feira

18h30 – Ofício a Nossa Senhora do Carmo

19h – Missa da saúde



16 de julho – Quinta-feira – Dia de Nossa Senhora do Carmo

18h30 – Ofício a Nossa Senhora do Carmo

19h – Missa solene



*As transmissões acontecem no Facebook da paróquia.

