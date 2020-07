Sexta-feira, 10 de julho de 2020, atualizada às 17h31

Juiz-foranos podem fazer denúncias relacionadas à Covid-19 pelo canal Fala.BR

Da redação



Manifestações relacionadas ao novo coronavírus (covid-19) podem ser enviadas também pela população à Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) através da plataforma “Fala.BR”. O canal está disponível na página da Ouvidoria-geral do Município (OGM), no link pjf.mg.gov.br/ouvidoria, onde é possível solicitar informações e comunicar falta de insumos hospitalares e equipamento de proteção individual (EPI), bem como denunciar desobediência às medidas de prevenção e o descumprimento às normas estabelecidas em decreto. Lá, o cidadão selecionará o tipo de manifestação (denúncia, solicitação, sugestão, elogio ou reclamação), o órgão competente, marcar o assunto “coronavírus (covid-19)” e enviar a demanda por meio de formulário eletrônico. Denúncias e/ou reclamações poderão ser anônimas, bastando escolher a opção “não identificado”.



As manifestações serão examinadas pela equipe da OGM e redirecionadas aos gestores responsáveis, ou, dependendo da situação, às equipes de fiscalização, formadas pelas secretarias de Segurança Urbana e Cidadania (Sesuc), Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) e de Transportes e Trânsito (Settra), para as devidas providências. Entre 16 de março e 30 de junho, a OGM recebeu 97 manifestações relacionadas à covid-19, o que correspondem a 54% dos 179 dos diversos protocolos recebidos no período.



Para a controladora-geral do Município, Marlene Bassoli, “a população, como protagonista no processo de cidadania, vem tendo ativa participação nas operações de fiscalização e monitoramento das ações do Governo, o que permite avaliar a efetividade e o aprimoramento dos serviços”. Ela ressaltou, ainda, que “nestes tempos de pandemia, a participação dos cidadãos, através das manifestações efetuadas na plataforma ‘Fala.BR’ tem sido de grande valia, especialmente no quesito ‘denúncia’, cuja parceria tem auxiliado, sobremaneira, a administração, na fiscalização das medidas a serem adotadas pelos munícipes no enfrentamento à disseminação da covid-19”.



O ouvidor-geral do Município, Diego Pessoa, destacou que “o uso da plataforma ‘Fala.Br’ é muito importante, pois permite de forma passiva, o controle e a participação popular nas ações realizadas pela PJF”. Para ele, “esse retorno direto da população com a PJF, através de um canal oficial, permite aos gestores identificarem onde é preciso reforçar os serviços ou quais políticas públicas estão funcionando dentro do planejado”.





Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.