Botijão de gás explode e causa incêndio em apartamento no bairro Barbosa Lage



Um botijão de gás explodir e causou incêndio dentro de um apartamento na madrugada deste sábado, 11 de julho, no Condomínio Belo Vale II, no bairro Barbosa Lage. As chamas começaram na cozinha de um dos imóveis do quarto andar e provocou fumaça densa que se espalhou até o quinta andar. Todo o prédio foi evacuado e não houve vítimas.



O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 2h30, e ao chegarem no local, checou todos os apartamentos em busca de possíveis vítimas, mas todos os moradores já tinham deixado a edificação. Em seguida, a equipe iniciou combate ao incêndio, retirando o botijão de gás que estava em chamas, a fim de evitarem uma nova explosão.



O combate às chamas durou cerca de 10 minutos e, assim, as guarnições conseguiram êxito em não permitir que as chamas se propagassem para outros cômodos e apartamentos. Três viaturas do Quarto Batalhão de Bombeiros Militar com nove bombeiros foram empenhadas para atenderam a ocorrência.



A edificação não apresentava danos estruturais relevantes, porém, por precaução, a edificação foi interditada e o acesso dos moradores impedido, até a avaliação da equipe técnica da Defesa Civil.





