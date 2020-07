Sábado, 11 de julho de 2020, atualizada às 09h06

Motorista perde controle de carro, capota e fica preso dentro do veículo na União Indústria



Da redação



Um motorista, de 45 anos, capotou com carro e ficou preso dentro do veículo, na madrugada deste sábado, 11 de julho, na Estrada União Indústria. O acidente ocorreu, por volta de 00h45, a 500 metros da Usina de Marmelos. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. A vítima não teve lesões.



O condutor contou aos Bombeiros que dirigia sentido Matias Barbosa e perdeu o controle da direção, após ultrapassar uma motocicleta, deixando o veículo escapar da pista, que em seguida capotou.



O carro ficou com teto apoiado sobre um bambuzal às margens do Rio Paraibuna e o motorista preso em seu interior, sem lesões aparentes. Os bombeiros foram acionado pelo motociclista que parou para prestar socorro à vítima.



As guarnições realizaram o isolamento do local, a sinalização da via e a retirada da vítima, após rompimento do vidro da porta do lado direito do carona. Por não apresentar lesões, a vítima recusou atendimento médico.



A Polícia Militar foi acionada e a estrada liberada, pois o carro estava totalmente fora da pista.





