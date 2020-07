Segunda-feira, 13 de julho de 2020, atualizada às 17h58

Corpo de homem encontrado no bairro Ipiranga permanece sem identificação no IML



Da redação



O corpo de um homem não identificado com idade aparente de 60 anos permanece sem identificação no Instituto Médico Legal (IML) de Juiz de Fora. Segundo informações da Polícia Civil, as características do homem são 1,69 m de altura, negro, cabelo crespo curto, barba e bigode por fazer, trajando camisa de malha cinza e calça social preta. Ele não possuí cicratriz ou tatuagem e estava com uma aliança prata na mão esquerda.

O corpo foi encontrado no último dia 9 de julho, em uma casa no bairro Ipiranga. A Polícia Civil orienta que familiares ou amigos entrem em contato com o IML, que funciona na Rua Professora Carolina Coelho, 56, Granbery.





