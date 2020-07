Quarta-feira, 15 de julho de 2020, atualizada às 09h54

PRF recupera caminhão furtado em Conselheiro Lafaiete



Da redação



Um homem, de 46 anos, foi preso em flagrante por furto de um caminhão na BR-040, em Congonhas, na noite de terça-feira, 14 de julho. O proprietário do Mercedes Benz/L 1113, de 48 anos, compareceu no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 23h30, e disse que alguém tinha arrombado seu depósito de areia e furtado o veículo, na cidade de Conselheiro Lafaiete.



Segundo informações da PRF, a vítima recebeu um telefonema e saiu de casa com intuito de ir até a empresa para verificar a situação e registrar queixa do furto. Assim, ao acessar a BR-040, próximo ao quilômetros 613, avistou o veículo, seguindo sentido Congonhas/Belo Horizonte. Para tentar conter o ladrão, realizou a ultrapassagem e parou no posto da PRF de Congonhas, solicitando auxílio à equipe de plantão para que abordasse o caminhão dele.



A equipe de policiais deu ordem de parada ao motorista que não obedeceu e fugiu. Os agentes realizaram acompanhamento tático ao caminhão. Próximo ao km 605, o motorista perdeu o controle do caminhão e saiu da pista, parando sobre a faixa de domínio.



A Polícia Rodoviária informou ainda que o motorista tentou fugir, correndo para o mato, mas foi contido pela equipe, quando foi dada voz de prisão em flagrante pelo crime de furto de veículo. Ele alegou que recebeu o veiculo de outro homem, que disse que era de Betim, às margens da rodovia, próximo ao km 627, não sabendo precisar mais detalhes sobre ele e que receberia R$ 250 pelo serviço de motorista após entrega. Mas, após busca, foram encontradas duas chaves de boca, um comprovante de pagamento de lanche em estabelecimento comercial, próximo ao local onde o veículo foi furtado. No interior do caminhão, ainda foi encontrado um alicate de corte grande, provavelmente utilizado para o arrombamento da empresa.



Depois a PRF encontrar todas as evidências, o suspeito disse que estava com Covid-19, porém sem qualquer comprovação e uso de máscara. Mesmo assim, a polícia tomou todas as medidas de segurança para evitar o contágio.



O conduzido, materiais encontrados, veículo e proprietário foram encaminhados à Polícia Civil de Conselheiro Lafaiete. O suspeito responde a inquéritos por porte ilegal de armas, sequestro e cárcere privado, receptação, além de tráfico de entorpecente.



O flagrante de furto foi ratificado pela Delegada de Plantão.

