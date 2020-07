Quinta-feira, 16 de julho de 2020, atualizada às 14h37

Carro de luxo clonado é recuperado em ação conjunta da PRF e PM em Juiz de Fora



Da redação



Um veículo de luxo clonado foi recuperado na manhã de quarta-feira, 15 de julho, em ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar (PM), em Juiz de Fora. O Toyota/ Hyllux SW4, com placa de Niterói, foi encontrado abandonado no bairro São Benedito.



Durante ronda na BR-040, km 783, a equipe da PRF suspeitou do modo como era conduzido o veículo. Diante do fato, os agentes fizeram retorno no trevo de acesso à Juiz de Fora, para realizarem a abordagem, mas o condutor do Toyota saiu da rodovia e seguiu em direção ao Centro da cidade. Neste momento, a PRF solicitou apoio tático da PM para localizar o carro.



A PRF informou que, em pouco tempo, recebeu um comunicado da polícia militar de que o veículo tinha sido encontrado, sem os ocupantes, no bairro São Benedito. Após deslocarem até o local e realizarem fiscalização minuciosa, os agentes constataram, pelos sinais identificadores do carro, que se tratava de um clone. O original foi roubado na cidade de Niterói no dia 7 de julho de 2018.



A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de plantão de Juiz de Fora.

