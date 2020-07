Quinta-feira, 16 de julho de 2020, atualizada às 15h16

Final de semana terá céu encoberto e temperatura baixa em Juiz de Fora



Da redação



A previsão do tempo para os próximos dias em Juiz de Fora é de céu nublado a parcialmente nublado com nevoeiros pela manhã e temperatura em declínio. Segundo o meteorologista Claudemir de Azevedo, do 5° Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a temperatura mínima prevista é de 11°C e a máxima prevista de 24°C. Não há possibilidade de chuva.



A condição meteorológica para o final de semana deve-se ao ar úmido e relativamente frio que sopra do mar. "Ele será o responsável pela condição do tempo mais nublado e frio, além de nevoeiros que reduzem a visibilidade", detalha o meteorologista.





