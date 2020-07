Quinta-feira, 16 de julho de 2020, atualizada às 11h20

PM prende dois homens apreende mais de 100 papelotes de cocaína



Da redação



A Polícia Militar (PM) aprendeu nesta quarta-feira, 15 de julho, 110 papelotes de cocaína, cinco pedras de crack, uma bucha de maconha, R$ 612,25, um aparelho celular e prendeu dois suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas no Bairro Jardim de Alá, Zona Sul de Juiz de Fora.

Conforme informações da assessoria, a guarnição recebeu a denúncia e durante as buscas em um beco os bandidos tentaram fugir, mas foram capturados. Com a ajuda do cão Airon foi possível encontrar os entorpecentes embalados para a venda. A PM não repassou as idades dos suspeitos, que foram encaminhados para a Delegacia.



Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.