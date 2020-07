Quinta-feira, 16 de julho de 2020, atualizada às 18h00

Salão de beleza é interditado no Centro nesta quinta-feira

Da redação



Durante ação fiscal promovida nesta quinta-feira, 16, um salão de beleza foi interditado na Rua Santo Antônio, no Centro, por não estar autorizado a funcionar, neste momento, de acordo com as legislações pertinentes de combate à pandemia da covid-19, em Juiz de Fora. Os fiscais de posturas da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) notificaram o responsável pelo funcionamento irregular e solicitaram o fechamento do local. Como a determinação não foi acatada, a interdição foi realizada, com apoio da Guarda Municipal.



O descumprimento da interdição poderá acarretar multa de aproximadamente R$ 48 mil aos responsáveis. Até esta data, desde o início da pandemia, já foram interditados 28 estabelecimentos pela Semaur. Todos funcionavam ignorando a legislação sobre as medidas preventivas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus (covid-19).



Denúncias de descumprimento da legislação podem ser realizadas por meio da central da Guarda Municipal, através do telefone 153, com funcionamento 24 horas; na Semaur, pelo 3690-7507; e no canal da Ouvidoria do Município, no “Fala-BR”.





