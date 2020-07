Sexta-feira, 17 de julho de 2020, atualizada às 16h15

Fiscalização interdita mais dois bares na noite de quinta-feira

Da redação



Durante as operações de rotina de fiscalização noturna, para coibir o funcionamento do comércio não essencial, promovida pela Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur), com apoio da Guarda Municipal e Secretária de Transportes e Trânsito (Settra), dois bares foram interditados na quinta-feira, 16. O primeiro na Avenida dos Andradas, 27, no Largo do Riachuelo, e o segundo na Rua Tiradentes, 598, Bairro Santa Helena.



Os dois bares já haviam sido flagrados em funcionamento durante outras vistorias, quando, notificados, os responsáveis atenderam à determinação dos fiscais, de encerramento das atividades. Porém, como retomaram, irregularmente, o atendimento, foi necessária a interdição. As operações noturnas são realizadas semanalmente, e prosseguem até domingo. O foco principal da ação são os bares que insistem no atendimento, mesmo sem estarem contemplados no decreto municipal.





