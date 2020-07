Sexta-feira, 17 de julho de 2020, atualizada às 9h30

PM prende dois homens e um adolescente por suspeita de tráfico de drogas no Progresso



Da redação



Dois homens, de 44 e 50 anos e um adolescente foram presos na noite dessa quinta-feira, 16 de julho, na Rua Jorge Knopp, no Bairro Progresso, em Juiz de Fora, por envolvimento com o tráfico de drogas.

Diante de denúncia anônima, os Policiais Militares foram até o imóvel suspeito. Chegando lá, um olheiro que dava suporte aos criminosos ao lado de fora da casa, avistou a equipe e gritou "boiou". Neste momento, dois suspeitos fugiram pelos fundos da casa em direção a um córrego. Os policiais entraram na casa e localizaram o proprietário com uma balança de precisão, um aparelho celular, lâminas de barbear para fracionar drogas e 50 pedras de crack. Durante as buscas, o adolescente foi encontrado às margens do córrego tentando enterrar um sacolé com mais 20 pedras de crack. Os autores foram presos em flagrante e os materiais apreendidos.





