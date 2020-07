Sexta-feira, 17 de julho de 2020, atualizada às 8h37

Taxista leva uma facada no Bairro Nova Germânia



Um taxista de 54 anos levou um golpe de faca no antebraço durante uma tentativa de assalto na Rua Tibúrcio Clavilho, no Bairro Nova Germânia, em Juiz de Fora. A ocorrência foi registrada na manhã desta quinta-feira, 16 de julho. Conforme o Boletim de Ocorrências, dois indivíduos armados com faca anunciaram o assalto quando o motorista se aproximava do destino. Porém, o taxista reagiu e entrou em luta corporal com os bandidos, momento em que ele foi esfaqueado. Durante a fuga dos bandidos, a vítima ainda jogou pedras neles, mas não foi possível detê-los. O trabalhador foi conduzido ao Hospital de Pronto Socorro (HPS).







