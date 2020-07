Segunda-feira, 20 de julho de 2020, atualizada às 16h01

Fiéis celebram Festa de Santa Ana e São Joaquim em Juiz de Fora e região

Da redação



No dia 26 de julho os católicos celebram memória dos pais de Nossa Senhora: São Joaquim e Sant’Ana. Em hebraico, Ana exprime “graça” e Joaquim equivale a “Javé prepara ou fortalece”. Em vista de serem os avós de Jesus, nesta data se comemora também o dia dos avós.



Na Arquidiocese de Juiz de Fora, são quatro as paróquias que levam o nome de Santa Ana e uma a que também homenageia São Joaquim, além de outras comunidades. Elas prepararam programações especiais honra dos padroeiros.



Confira as programações completas:



Juiz de Fora



Paróquia Sant’Ana – Bairro Vila Ideal



De 17 a 25 de julho – Novena

19h – Missas nos dias de semana

18h – Missas no sábado e domingo



Dia 26 de julho – Sexta-feira – Dia de Santa Ana

De 9h às 17h – A igreja estará aberta para orações

15h – Carreata pelas principais ruas do bairro

18h – Missa solene



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Igreja Santa Ana – Bairro Santana (pertencente à Paróquia Nossa Senhora de Fátima)



Dia 25 de julho – Sábado

19h – Vigília rezando pelas famílias, especialmente pelos avós.

20h – Luau Judac com transmissão no canal do YouTube do JUDAC



Dia 26 de julho – Domingo– Festa de São Joaquim e Santa Ana

9h – Missa Festiva



*Transmissões pelo Facebook da paróquia.



Interior



Paróquia São Joaquim e Sant’Ana – Santos Dumont/MG



De 17 a 25 de julho – Novena

16h – Santa Missa

19h – Santa Missa com transmissão ao vivo



Dia 26 de julho – Domingo – Festa de São Joaquim e Santa Ana

8h – Santa Missa com transmissão ao vivo

9h – Cortejo com as imagens de São Joaquim e Sant’Ana pelas ruas do bairro

16h – Santa Missa

19h – Santa Missa com transmissão ao vivo



*Transmissões pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Santa Ana – Belmiro Braga/MG



De 17 a 25 de julho – Novena

19h – Novena na matriz Santa Ana



Dia 26 de julho – Domingo – Dia de Santa Ana

11h – Missa

15h – Carreata com a imagem da padroeira



*Transmissões pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Sant’Ana – Santana do Deserto/MG



De 17 a 25 de julho – Novena

19h – Novena



Dia 26 de julho – Domingo – Dia de Santa Ana

7h – Alvorada Festiva e repique de sinos

17h – Solene liturgia em honra a Excelsa Padroeira Sant’Ana

19h – Solene cortejo com a imagem da padroeira nas ruas da cidade



*Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia Santa Ana – Santana do Garambéu/MG



De 17 a 25 de julho – Novena

10h – Novena na matriz Santa Ana



De 23 a 25 de julho – Tríduo festivo

10h – Missas recordando as homenagens de cada dia



Dia 25 de julho – Sábado – Dia de São Cristóvão

17h – Peregrinação com a imagem de São Cristóvão pelas ruas da cidade e benção dos veículos e de suas chaves

*A Paróquia pede a todos para que deixem os carros fora de casa, mas não façam aglomerações



Dia 26 de julho – Domingo – Dia de Santa Ana

06h – Alvorada com sinos e Ave Maria

09h – Missa Solene com transmissão

15h – Peregrinação com a imagem de Santa Ana pelas ruas da cidade

18h – Missa e coroação de Santa Ana



*Transmissões pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Santo Antônio – Passa Vinte/MG



De 17 a 25 de julho – Novena

19h – Missa



Dia 17 de julho – Sexta-feira

19h – Translado de Santa Ana e São Joaquim, com transmissão apenas pelo Facebook

Logo após, missa do primeiro dia da Novena



Dia 19 de julho – Domingo

20h30 – Luau da Juventude



Dia 26 de julho – Domingo – Dia de Santa Ana

17h – Círio com as imagens de Santana e São Joaquim percorrendo as Ruas das cidades

Logo após a Santa Missa solene



Dia 27 de julho – Segunda-feira

19h – Santa Missa com benção dos Avós



*Haverá funcionamento de delivery de comida típicas nos dias 26 e 27 de julho.

**Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.

