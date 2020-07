Segunda-feira, 20 de julho de 2020, atualizada às 9h

Idoso de 74 anos perde celular e dinheiro em assalto no Vitorino Braga



Da redação



Um idoso de 74 anos perdeu o celular e R$ 50 na tarde deste domingo, 19 de julho, na Rua Farmacêutico Vespasiano Pinto Vieira, no Centro de Juiz de Fora. De acordo com o Boletim de Ocorrências, ele estava seguindo em direção ao Bairro Vitorino Braga quando uma mulher em situação de rua começou a segui-lo. Em determinado momento três homens apareceram, sendo que um deles com uma faca e anunciou o roubo, fugindo pela Avenida Brasil.





