Terça-feira, 21 de julho de 2020, atualizada às 14h38

PC faz operação de combate ao tráfico, clonagem e receptação de veículos em Juiz de Fora

Da redação



Três pessoas foram presas durante operação deflagrada na segunda-feira, 20 de julho, com o objetivo de coibir a prática de tráfico de drogas, clonagem e de receptação de veículos, no bairro São Geraldo. O grupo é suspeito de cometer crimes de moeda falsa e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Um homem também foi conduzido até a Delegacia para prestar esclarecimentos. Durante a ação, foram apreendidos sete veículos, R$ 300 em notas falsas, entre outros objetos.



De acordo com informações do titular da Delegacia Especializada Antidrogas, delegado Rafael Gomes, investigações apontaram que um dos suspeitos teria abastecido um veículo na cidade de Matias Barbosa, utilizando nota falsa. “Após apurações e identificação da placa do automóvel, foi constatado que se tratava de um clone, após contatos com o proprietário do veículo original. Foram realizadas diversas diligências, inclusive, mediante campanas, e a equipe conseguiu apreender os veículos com suspeitas de adulteração e clonagem; as notas falsas; diversos pinos de metal utilizados na gravação de chassis; aparelhos celulares; cartões bancários; documentos de veículos; entre outros”, informou.



Ainda segundo a autoridade policial, a suspeita principal é de que os investigados estariam envolvidos com o tráfico de drogas. “Eles adulterariam veículos furtados e roubados com o intuito de utilizar os automóveis para buscar drogas”, concluiu, complementando que as investigações prosseguem.



Os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.





