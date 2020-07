Terça-feira, 21 de julho de 2020, atualizada às 10h40, atualizada às 14h13



Trabalhadores do transporte público fazem paralisação no Centro de Juiz de Fora



Os funcionários do transporte público fizeram outra paralisação na manhã desta terça-feira, 21 de julho, no Centro de Juiz de Fora. Segundo informações do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo Urbano (Sinttro), a manifestação, iniciada por volta das 7h, não foi convocado pelo sindicato, mas pelos funcionários da Viação Goretti Irmãos Ltda (GIL). Os veículos estão parados nas avenidas Getúlio Vargas e Rio Branco. "Os trabalhadores estão reivindicando pois eles não receberam o tícket alimentação e a cesta básica, que deveria ser paga nesta segunda-feira".

Em nota, a Astransp, que representa o Consórcio Manchester (Tusmil e Gil) e a Viação São Francisco Ltda informou que acredita que esta não seja uma manifestação isolada, mas "incitada pelo Sindicato. Temos declaração, via imprensa, 'Segundo o Sindicato, algumas empresas também estão parcelando o pagamento do tícket, o que configura descumprimento de acordo, já que a previsão em julho é que o depósito seja feito de maneira integral. A categoria espera receber normalmente em julho, mas o que se "ventila" é que o material não pode ser entregue, já que alguns fornecedores alegam que não foi pedido de compra'. Por isso, a resposta da Astransp é: o sindicato, no início da pandemia , diante da grave crise identificada, aceitou suspender a cesta e parcelar o tíquete por 60 dias. O quadro permanece o mesmo, agravado, mas ele (sindicato) inflexivelmente, sem razoabilidade, não aceita prorrogar o aditivo. E mais. Esse quadro de calamidade pública não veio carimbado com data de término e segue se estendendo no tempo. Obviamente, as medidas tem que ser prorrogadas, como tem feito as autoridades, sérias e comprometidas com a saúde e o social. Por isto, o governo federal segue prorrogando os benefícios que visam preservar os empregos, sem o que o empregador sucumbe. Só o sindicato é que acha que as empresas, que estão se endividando e represando passivo, têm que restabelecer o status quo".

A Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) esclareceu que a paralisação do transporte coletivo urbano é uma negociação entre empresas e funcionários. "A Settra acompanha e monitora todo o trânsito preservando os cruzamentos por meio dos agentes".

Em relação a nota divulgada pela Astransp, o Sinttro-JF rebate, informando através das redes sociais, que o ticket alimentação foi parcelado de duas vezes em abril, benefício referente a março, como definido em acordo assinado no início da pandemia, e que o Sindicato tem ciência do momento de crise, tanto que foi umas das primeiras categorias a negociar e a fechar um acordo com o patronal por dois meses, "dando a sua suada contribuição, como o parcelamento de duas vezes do ticket de março, abrindo mão da cesta básica e do adiantamento salarial".



Em relação a afirmação da Astransp, de que o Sinttro-JF não está fazendo o seu papel social neste período crítico, o Sindicato afirma que "quem não o faz são as empresas, que estão constantemente deixando os trabalhadores com os salários, ticket alimentação e verbas trabalhistas atrasadas e assim não honram com os seus compromissos. Como exemplo, nesta última semana já foi ingressada pelo Sindicato uma ação na Justiça do Trabalho cobrando o pagamento do FGTS atrasado desde 2018 pela empresa GIL, o que prova que esta ingerência com os trabalhadores já vem muito antes da pandemia".



O Sindicato enfatiza, novamente, que o movimento desta terça, 21, surgiu por organização dos próprios trabalhadores. "O Sinttro-JF tem consciência da lei de greve, aviso à população e autoridades 72 horas antes, e manutenção de 30% da frota rodando, tanto que na semana passada foi feito todo o procedimento, mas diante deste novo movimento de hoje, também não vai abandonar a categoria, estando neste momento tentando intermediar uma saída para a situação".



Os representantes da categoria cobram, por fim, uma posição da Prefeitura de Juiz de Fora, da Câmara de Vereadores, do Ministério Público do Trabalho e da Justiça do Trabalho contra esses "desmandos que vêm acontecendo no transporte público do município há alguns meses. O trabalhador está cumprindo o seu papel de trabalhar e não está recebendo os seus direitos. É nítida a irresponsabilidade das empresas com os seus funcionários e com a população de Juiz de Fora". Eles questionam, ainda, porque as "empresas de ônibus querem discutir o aumento das passagens de 2020, mas não querem abrir as negociações salariais?".

