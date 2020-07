Quarta-feira, 22 de julho de 2020, atualizada às 9h11

Bandidos assaltam padaria no Bonfim e amarram as vítimas dentro de casa

Da redação



Um idoso de 64 anos teve a padaria assaltada na noite dessa terça-feira, 21 de julho, na Rua Barão do Retiro, no Bairro Bonfim. Três bandidos armados com revólver chegaram ao local após a saída dos clientes e levaram R$ 1600, 60 pacotes de cigarro e tintas para coloração de cabelo. Após a ação, a vítima levou uma coronhada e foi obrigada a levar os bandidos até a sua casa, onde eles subtraíram dois televisores, dois aparelhos celular, um aparelho para captar as imagens da câmera de segurança do estabelecimento, além de um carro, modelo Toyota Etios - placa OQS 6983. Antes da fuga, o trio amarrou o idoso e seu filho, de 25 anos.

Conforme o homem, os bandidos usaram rádios transmissores com frequência da PM. As vítimas demoraram cerca de três horas para conseguirem se soltar e acionar a Polícia Militar.



