Quarta-feira, 22 de julho de 2020, atualizada às 17h21

Devotos celebram São Cristóvão com programação on-line

Da redação



No próximo sábado, 25 de julho, os católicos celebram o dia do padroeiro dos motoristas e viajantes, São Cristóvão, nome que significa “condutor de Cristo”. Este não era o nome de batismo do guerreiro Réprobo, que depois de ajudar várias pessoas a atravessarem um rio, carregou nos ombros um menino que lhe revelou ser o próprio Cristo.



O santo, que representa uma das devoções mais populares e antigas da igreja e do Brasil, dá nome a diversas comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora. E algumas delas prepararam programações especiais. A Paróquia Santa Teresinha, por exemplo, realiza, desde o dia 16, uma novena on-line em honra ao padroeiro de uma das suas igrejas, localizada no bairro Centenário. Para o dia 25, está programada uma missa transmitida pelas redes sociais da paróquia e também uma carreata pelas ruas da cidade. No domingo, 26, os devotos poderão ajudar a paróquia através de um almoço drive-thru.



Na Zona Norte, a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Benfica, inicia na quinta-feira, 23 de julho, o tríduo em lembrança a São Cristóvão, com celebrações diárias às 19h30. No dia 26, a celebração festiva será pela manhã, seguida de cortejo com a imagem do santo.



Em São João Nepomuceno (MG), haverá duas missas no sábado, 25, uma presencial e outra transmitida pela internet, ambas realizadas pela Paróquia Sagrada Família. Já em Santos Dumont, a Eucaristia será disponibilizada nas redes sociais da Paróquia São Miguel e Almas.



Confira as programações completas:



Paróquia Santa Teresinha – Santa Terezinha



Até 24 de julho – Novena

18h – Divulgação da novena pelo Facebook e YouTube



Dia 25 de julho – Sábado – Dia de São Cristóvão

9h – Missa*

16h – Carreata com a imagem de São Cristóvão pelas ruas da cidade



**Transmissões pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Dia 26 de julho – Domingo

12h às 15h – Almoço Drive-Thru Beneficente

*Convites à venda por R$ 10 na secretaria paroquial (8h às 20h) e na Igreja São Cristóvão (15h às 18h).

*Cardápio: arroz, tutu, salpicão e pernil.

*As refeições serão entregues no portão da Igreja São Cristóvão.



Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Benfica



De 23 a 25 de julho – Tríduo

19h30 – Celebrações



Dia 26 de julho – Domingo

9h30 – Missa festiva seguida de carreata com a imagem de São Cristóvão



*Transmissões pelo Facebook da paróquia.



Paróquia Sagrada Família – São João Nepomuceno/MG



Dia 25 de julho – Sábado – Dia de São Cristóvão

9h – Missa presencial na Capela São Cristóvão

*Para participar é necessário fazer inscrição no escritório paroquial ou pelo telefone (32) 3261-5710.

19h – Missa on-line na Capela Nossa Senhora Aparecida, com benção das carteiras de habilitação e das chaves e documentos dos veículos



**Transmissão pelo Facebook e YouTube da paróquia.



Paróquia São Miguel e Almas – Santos Dumont/MG



Dia 25 de julho – Sábado – Dia de São Cristóvão

19h – Missa na Capela São Cristóvão, em São Pedro das Perobas (zona rural)

*Não haverá transmissão ao vivo da Missa, que será gravada e disponibilizada posteriormente no Facebook e YouTube da paróquia.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.