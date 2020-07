Explosão em casa deixa dois feridos no bairro Francisco Bernardino



O imóvel foi interditado, pois apresentava risco iminente de desabamento



Envie a sua foto pelo link SUA NOTÍCIA, clique aqui

22/07/2020

Dois moradores ficaram feridos na noite de terça-feira, 21 de julho, depois de uma explosão em uma casa no bairro Francisco Bernardino. O Corpo de Bombeiros foi acionado, por volta das 23h10, e informado que haviam duas pessoas dentro do imóvel no momento do acidente.



Quando as viaturas chegaram no local, os moradores já estavam fora da residência e um deles era atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os bombeiros realizaram os primeiros socorros da outra vítima que foi encaminhada para a equipe do SAMU. As duas vítimas foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro (HPS).



Após avaliação da estrutura, a casa foi interditada pelo oficial dos bombeiros, responsável pela ocorrência. A corporação informa ainda que a residência ao lado também foi desocupada, pois havia o risco iminente de desabamento da casa onde ocorreu a explosão.



Conforme informações dos bombeiros, não foi possível determinar a causa da explosão, já que o botijão estava cheio e sem sinais de vazamento. Três viaturas com um total de 10 bombeiros militares atuaram nessa ocorrência.



A Defesa Civil e a perícia da Polícia Civil foram acionadas.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.