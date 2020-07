Quarta-feira, 22 de julho de 2020, atualizada às 8h26

Fiscalização doa legumes e verduras apreendidos no Centro



Da redação



Os fiscais de posturas da Secretaria de Meio Ambiente e Ordenamento Urbano (Semaur) apreenderam durante operação nesta terça-feira, 21 de julho, mais de 250 quilos de verduras e legumes na Avenida Getúlio Vargas, interseção com a Rua Floriano Peixoto, no Centro. A ação contou com o apoio da Polícia Militar.

Os alimentos eram vendidos irregularmente por ambulantes e foram doados para o Abrigo Santa Helena, Lar Luiza de Marilac e Grupo Espírita de Assistência aos Enfermos (Gedae). Já os carrinhos de mão e outros equipamentos utilizados no transporte da mercadoria foram armazenados no depósito da Semaur.

Além da venda irregular de produtos nas vias da cidade, o local onde os vendedores se encontravam é propício à aglomeração de pessoas, o que neste momento de pandemia de covid-19 pode gerar riscos à saúde da população. Os alimentos apreendidos foram batata baroa, morango, brócolis, couve, alface, salsinha e cebolinha.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.