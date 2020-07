Quarta-feira, 22 de julho de 2020, atualizada às 14h26

Homem é preso por se passar por policial civil e tentar extorquir casal



Da redação



Um homem, de 32 anos, foi preso em flagrante por se passar por policial civil e tentar extorquir vítimas em Juiz de Fora. Ele foi abordado por uma equipe da 1ª Delegacia da Polícia Civil, em um posto de combustíveis, localizado na Rua Padre Café, onde estava com duas vítimas. Também foi apreendido um simulacro de arma de fogo.



De acordo com o delegado Luciano Vidal, investigações apontam que ele estaria extorquindo um idoso, de 66 anos, e a noiva dele, 50 anos, apresentando-se como policial civil, em razão de um acidente de trânsito ocorrido no dia 8 de julho. “Ocorreu esse acidente na Avenida Deusdedith Salgado envolvendo o idoso, que conduzia um veículo Volkswagen Gol, e o suspeito, que estava pilotando a motocicleta dele. Na época, o investigado caiu da moto e, ao se levantar, já foi ameaçando as vítimas com uma arma e se identificando como policial civil. Depois, ele teria entrado em contato com o idoso, informando que o conserto da moto ficaria em R$9 mil, mas a vítima havia explicado que não tinha dinheiro para efetuar o pagamento da quantia. A partir disso, ele começou a fazer ameaças”, contou, complementando que o homem também passou a exigir que o pagamento fosse feito com o veículo da vítima, como forma de ressarcir os danos causados.



Após investigações, foi possível apurar que o suspeito estava se passando por policial civil e já tinha passagens na polícia, inclusive, pela prática de crime de furto. Também foi constatado que a arma se tratava de um simulacro, uma airsoft. Em seguida, em virtude de diligências realizadas pelos policiais civis, ele foi preso em flagrante, na Zona Sul de Juiz de Fora.



Ainda conforme o delegado, o homem foi conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia Civil, onde teve o flagrante ratificado pelos crimes de tentativa de extorsão e de falsa identidade.



Ele foi encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.





