Quarta-feira, 22 de julho de 2020, atualizada às 11h56

Morre, aos 97 anos, o monsenhor Hernani de Oliveira

Da redação



Morreu, na madrugada desta quarta-feira, 22 de julho, na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, o Monsenhor Hernani de Oliveir. O sacerdote, que tinha 97 anos, estava internado com pneumonia desde o último domingo, 19.

O velório está sendo realizado na Igreja São José, localizada na Avenida Sete de Setembro. A entrada será restrita a poucas pessoas, a critério da paróquia. Quem desejar ir, deve marcar o horário de comparecimento através do (32) 3241-6648. Às 14h, serão celebradas as Exéquias simples, sem Missa. Haverá transmissão pelo Instagram do Padre Pierre Maurício. Logo após, sairá o féretro para o Cemitério Parque da Saudade, onde será sepultado.

Nascido em Bias Fortes (MG) em 18 de junho de 1923, Hernani de Oliveira era filho de Olegário Waldemar Oliveira e Carolina Augusta de Oliveira. Primogênito de seis irmãos, formou-se em Filosofia e Teologia no Seminário São José, em Mariana (MG).

Foi ordenado diácono em 1947 e padre em 8 de dezembro de 1948. Ao longo de sua caminhada, atuou por quatro décadas na Paróquia São José, do Bairro Costa Carvalho; foi professor de latim no Seminário Santo Antônio durante quase 30 anos (1949-1978) e também trabalhou durante uma década na Casa de Saúde (1945-1955). Foi professor de Ensino Religioso no Colégio Tiradentes, da Polícia Militar, e assistente do Movimento Familiar Cristão de Juiz de Fora, além de Conselheiro Espiritual das equipes de Nossa Senhora.

No Seminário Santo Antônio, conviveu com padres que hoje já são falecidos e que fizeram história em Juiz de Fora, como o capelão e radialista Wilson Valle da Costa, o Bispo Dom Altivo Pacheco Ribeiro e Martinho Reis Gaio. Exerceu também a função de Vigário Geral da Arquidiocese do final da década de 1960 até os últimos anos da gestão de Dom Geraldo Maria de Morais Penido. Nesse período, celebrou o Jubileu de Prata (25 anos de sacerdócio), sendo agraciado com o título de Monsenhor, solicitado por Dom Geraldo ao Vaticano. Em agosto de 2011, recebeu da Câmara Municipal o título de Cidadão Honorário de Juiz de Fora.

No dia 8 de dezembro de 2018, Solenidade da Imaculada Conceição de Maria, Monsenhor Hernani comemorou 70 anos de ordenação presbiteral. A data foi lembrada durante Celebração Eucarística em ação de graças realizada na Igreja São José, local onde celebrou sua primeira Missa. A Eucaristia foi presidida pelo Arcebispo Metropolitano, Dom Gil Antônio Moreira, e concelebrada por diversos padres de nossa Igreja Particular. Na ocasião, o sacerdote recebeu diversas homenagens, inclusive uma placa comemorativa que está afixada na entrada da igreja.

Conheça nossos planos e serviços (32) 2101-2000 A melhor internet está aqui!

Envie Sua Notícia Se você possui sugestões de pauta, flagrou algum fato curioso ou irregular, envie-nos um WhatsApp +55 32 99915-7720

Comentários

Ao postar comentários o internauta concorda com os termos de uso e responsabilidade do site.