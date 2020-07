Quarta-feira, 22 de julho de 2020, atualizada às 9h



Motoristas e cobradores permanecem de braços cruzados em Juiz de Fora

Da redação



Os motoristas e cobradores do transporte público em Juiz de Fora continuam com a paralisação, que iniciou na manhã da última terça-feira, 22 de julho.



Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo (Sinttro/JF), a motivação da paralisação seria o não pagamento do tíquete alimentação e cesta básica da categoria, que deveria ser realizado na segunda-feira, 20.



Na última terça-feira, o Sinttro conseguiu, em caráter de urgência, uma liminar na Justiça do Trabalho na qual o juiz da 1ª Vara do Trabalho, Thiago Sacco Ferreira, determina que o Cinturb (consórcio das empresas de ônibus) conceda, impreterivelmente, até a próxima sexta-feira, a cesta básica devida a todos os trabalhadores do transporte coletivo de Juiz de Fora, sob pena de multa de R$ 500 por trabalhador. "Paralelo a isso, o magistrado também reconheceu o esforço da categoria em já ter concordado em ficar por dois meses sem o referido benefício, o que embasou a sua decisão agora em favor da classe. Também foi determinada a volta em até duas horas da circulação dos ônibus em todo o município, sob pena de multa de R$ 5 mil por hora parada", informou o sindicato.



No entanto, o Sinttro afirma que ainda não há previsão para o término da paralisação e nem mesmo reunião marcada para negociação entre as partes envolvidas.

Trânsito

Devido ao movimento, a Secretaria de Transportes e Trânsito (Settra) informou que está tomando todas as medidas jurídicas cabíveis juntamente com a Procuradoria Geral do Município (PGM) para o retorno do transporte coletivo urbano. "No momento já há duas liminares solicitando retorno das operações. Agentes de trânsito seguem monitorando e preservando os cruzamentos".

