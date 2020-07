Quinta-feira, 23 de julho de 2020, atualizada às 14h22

Noves pessoas são presas por tráficos de drogas na Zona Sudeste de Juiz de Fora

A Polícia Civil desarticulou uma organização criminosa suspeita de comandar o tráfico ilícito de drogas na Zona Sudeste de Juiz de Fora, nos bairros de Lourdes e Tiguera. Após seis meses de apurações realizadas pela Delegacia Especializada Antidrogas, foi deflagrada uma operação, na quarta-feira, 22 de julho, que resultou na prisão de nove pessoas, entre 18 e 32 anos, suspeitas de integrarem o grupo. Além disso, foram apreendidos drogas, aparelhos telefônicos, notas promissórias, R$ 3.148, cadernos de anotações que seriam relacionadas ao tráfico e câmeras de vigilância.



De acordo com o delegado Rafael Gomes, a ação foi desencadeada, após minucioso trabalho investigativo. Durante cumprimento de mandados de busca e apreensão, foi preso um homem de 27 anos, suspeito de ser o líder da organização. “Ele não estava com as drogas na residência dele, no entanto, foi apurado que ele atuaria comandando o esquema criminoso. Contudo, ele foi abordado com um celular, aparelho que ele teria danificado no momento da ação, a fim de encobrir indícios da prática criminosa. Além disso, também foi encontrada grande quantia em dinheiro em notas diversas com o suspeito, característica do tráfico de drogas, bem como apreendidos quatro aparelhos telefônicos, notas promissórias e recibo de veículo”, explicou.



Durante as ações realizadas por policiais da Delegacia Especializada Antidrogas, que contou com apoio de Investigadores da 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora e do 4º Departamento, também foram apreendidos uma porção de maconha e R$ 150 na residência de um homem de 30 anos. Além disso, na casa do investigado de 32 anos, foram localizados um caderno de anotações, relacionadas ao tráfico, e R$ 1.700. Investigações apontam que ele seria suspeito de ser o responsável por abastecer uma “boca de fumo”, que seria operada pelo amigo, da mesma idade, indivíduo que foi abordado com quatro buchas de maconha prontas para a venda, no decorrer da operação.



Também foram encontrados porções de maconha na residência de três jovens, entre 18 e 24 anos, e um aparelho celular com um suspeito de 21 anos. Já na casa de outro jovem, de 20 anos, os policiais civis apreenderam três pedras de crack, câmeras de vigilância, dois aparelhos celulares, dinheiro e documentos.



Ainda de acordo com a autoridade policial, todos os investigados foram encaminhados à 1ª Delegacia Regional de Juiz de Fora e prestaram depoimento. Em seguida, foram ratificadas as prisões em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram encaminhados ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

